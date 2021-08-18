حمودي لمصراوي: سأعود لبيراميدز.. وشُفيت من إصابتي الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

قال أحمد حمودي جناح فريق بيراميدز إنه تعافي تماما من الإصابة بتمزق في وتر أكيليس والتي ابعدته عن المباريات والتدريبات طوال الأشهر الماضية.

وأضاف حمودي في تصريحات خاصة لمصراوي: "أشارك في التدريبات الجماعية لبيراميدز منذ أكثر من أسبوع وأتمني ان استعيد مستواي المعهود وأن تكون بداية حقيقية لي بعد أن أبعدتني الإصابة لفترة طويلة".

وأوضح: "تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز عقد معي جلسة في الأيام الماضية وتحدث عني بشكل إيجابي للغاية وقال إنه يعرفني ومؤمن بأنني لاعب جيد ولدي القدرة علي أن اكون إضافة للفريق في الموسم القادم وهو كلام اسعدني كثيرا واتمني ان اكون عند حسن ظن الجميع داخل النادي".

واتم تصريحاته: "عقدي مع بيراميدز مازال به موسم آخر وسأبذل قصاري جهدي حتي يكون لي مكانًا في التشكيل الأساسي بعد أن واجهتني ظروفًا خارجة عن إرادتي منها عدم قيدي في البداية بسبب اكتمال قائمة الفريق وقتها ثم الإصابة في وتر أكيليس".