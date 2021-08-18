طلائع الجيش: كنّا على قدر المسئولية أمام الأهلي.. ولم نُخطر بموعد السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي ببطولة الدوري، مضيفًا أن النادي لم يُخطر بعد بموعد مباراة السوبر المحلي.

وتعادل الأهلي سلبيًا أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري، ليوسع فارق الصدارة إلى أربع نقاط لصالح الزمالك (73 نقطة).

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "اون سبورت"، قال المهدي: "الحمد لله على نتيجة مباراة أمس (الثلاثاء) أمام الأهلي، لعبنا بروح عالية، وكل اللاعبين كانوا على قدر من المسئولية،و تعاهدوا على الظهور بشكل لائق".

وأضاف: "التعادل أمام الأهلي نتيجة إيجابية، نحن أمام بطل أفريقيا، وفريق يمتلك جهاز فني ولاعبين على أعلى مستوى".

وعن موعد مباراة السوبر المحلي ضد الأهلي، قال: "لم يتم إخطارنا حتى الآن بموعد مباراة السوبر المحلي".