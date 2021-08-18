صفقات ارسنال | ريال مدريد يقترب من إعادة أوديجارد إلى لندن

حقق آرسنال في الساعات القليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في صفقة إعادة النرويجي “مارتن أوديجارد” إلى ملعب الإمارات لفترة أخرى بعد إعارته خلال النصف الثاني من الموسم الماضي من ريال مدريد.

ويقترب أرسنال من إبرام صفقة دائمة مع أوديجارد بعد أن حقق تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع ريال مدريد مقابل رسوم تبلغ 35 مليون يورو (29 مليون جنيه إسترليني) وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وبمجرد إتمام هذه الصفقة، سيصبح أوديجارد رابع صفقات فريق شمال لندن في الميركاتو الصيفي 2021، بعد كل من “نونو تافاريس” و “ألبرت سامبي لوكونجا” والمدافع الانجليزي”بنجامين وايت”.

الآن، يبقى أن نرى ما إذا كان أوديجارد سيحسم عودته إلى آرسنال في الوقت المناسب لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد تشيلسي أو لا.

وانتقل الدولي النرويجي إلى ريال مدريد عام 2015 بعد منافسة قوية مع كبار أندية أوروبا، إلا أن لاعب خط الوسط لم يستقر في ملعب سانتياجو برنابيو، حيث لعب 11 مباراة فقط مع الفريق الأول للنادي الملكي.