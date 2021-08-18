ناقد سعودي عن نهائي العرب: الرجاء ضعيف من دون الجمهور..الكأس بيد اتحاد جدة!

رشح الناقد الرياضي السعودي “تركي الغامدي” نادي الاتحاد، لتحقيق لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال العربية على حساب نادي الرجاء الرياضي المغربي مساء السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وقال الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد” على قنوات MBC عبر القمر الصناعي نايل سات، أن الكأس بيد الإتحاد، شريطة احترامهم لنادي الرجاء، رغم المشاكل المالية التي يعاني منها الفريق المغربي.

وأوضح تركي الغامدي “الرجاء يعاني من مشاكل مالية جعلته يبيع لاعبين مميزين بقيمة مالانجو المنتقل حديثاً لنادي الشارقة، كما أن اللاعبين قاموا بالإضراب عن التدريبات بسبب مستحاقتهم المالية بعد نهاية الدوري. ”

وأضاف الناقد الرياضي السعودي “الفريق المغربي ليس في مستواه السابق، كما أن افتقاده للجماهير، افقده 50٪ من قوته، لكن على الاتحاد احترام الفريق المغربي “.

وعن نقاط ضعف نادي الاتحاد، عبر تركي الغامدي عن قلقه من غياب الدولي المصري أحمد حجازي عن الفريق، وأضاف “تأثير حجازي كبير على المجموعة، ليس فقط دفاعياً، ولكن على مستوى الدور القيادي للمجموعة “.

وختم الغامدي بالقول “الاتحاد مستقر فنياً ومشاركة كورنادو ستقدم الإضافة، لذلك هو قادر على تحقيق اللقب، شريطة احترام الخصم، واحترام البطولة وقيمتها الاقليمية. ”

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، مساء السبت الموافق 21 أغسطس، في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت جرينتش.