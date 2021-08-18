من سيحمل رقم 10 بعد ميسي في برشلونة؟

كشفت صحيفة كتالونية عن وريث الرقم 10 بعد ليونيل ميسي في برشلونة، بعد كثرة الحديث عن هذا الأمر، بين مطالب بتسليم الرقم الاسطوري لإسم معين، ومن طالب بتجميد الرقم، تكريماً للهداف التاريخي للنادي.

بينما ذكرت سكاي سبورتس التلفزيونية يوم الإثنين الماضي، إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة وارسنال، تشمل انتقال الغابوني ايمريك أوباميونج للنادي الكتالوني، مقابل خروج البرازيلي فيليب كوتينيو نحو ملعب الإمارات، بات هذا الأخير، المرشح المحتمل لحمل الرقم 10 في برشلونة، وفقاً لموندو ديبورتيفو.

وقرر برشلونة الاعتماد على كوتينيو هذا الموسم، حيث فشل في العثور على قاعدة مثيرة للاهتمام خلال الميركاتو الصيفي2021، كما سيمنح رونالد كومان الفرصة الأخيرة للبرازيلي، والذي لم يكن قادرًا على استخدامه كثيرًا الموسم الماضي بسبب إصاباته المتعددة.

وارتدى كوتينيو بالفعل الرقم 10 في صفوف ليفربول الانجليزي و كذلك بايرن ميونخ الألماني أثناء إعارته خلال الموسم الكروي 2019/20.

وعلامة على الثقة التي يعتزم النادي منحها له هذا الموسم، عرض على كوتينيو حمل رقم 10 بعد الاسطورة ليونيل ميسي، المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن البرازيلي لم يقبل أو يرفض حتى الآن تضيف الصحيفة.

وورث كوتينيو الرقم 7 عندما وصل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول، ثم أُعير إلى بايرن ميونيخ، حيث ارتدى الرقم 10، قبل أن يعود إلى برشلونة الصيف الماضي، ليترك الرقم 7 لأنطوان جريزمان ويحمل الرقم 14، فهل يتغير مصير البرازيلي، من مغادرة النادي، إلى صاحب أغلى الأرقام.!