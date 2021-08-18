الامارات | رونالدو باقٍ في يوفنتوس لمساعدة أليغري

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو باقٍ في يوفنتوس لمساعدة أليغري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية هذا الصيف، لكن يبدو أن اللاعب البرتغالي بصدد البقاء في يوفنتوس، حيث سيكلف بمهمة لعب دور أكبر في إعادة الحياة للعملاق الإيطالي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عاما مثار الكثير من الحديث حول انتقاله، سواء كان ذلك إلى نادي طفولته سبورتنج لشبونة، في خطوة أعلنت والدة رونالدو أنها ممكنة، أو اللعب مجددا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.

وهذا الأسبوع، ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن جورج منديز وكيل أعمال رونالدو عرض خدمات نجمه على مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بينما قال برنامج إلتشيرينجيتو التلفزيوني إن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد.

وبعد احتلال يوفنتوس المركز الرابع الموسم الماضي، وخروجه من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، فإن يمكن مسامحة رونالدو، الذي اقترب من نهاية مسيرته، لسعيه إلى الرحيل من أجل تحسين فرصته في الفوز بمزيد من الألقاب قبل الاعتزال.

لكن حتى الآن لم يحدث ذلك، ونأى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بنفسه عن المهاجم الفائز بدوري الأبطال أربع مرات في العاصمة الإسبانية.

وكتب أنشيلوتي في حسابه على تويتر يوم الثلاثاء "كريستيانو أسطورة في ريال مدريد، ولديه كل حبي واحترامي. لم أفكر أبدا في ضمه، نتطلع إلى المضي قدما".

ويبدو أن رونالدو سيستمر على الأرجح في يوفنتوس الذي يحاول استعادة لقب الدوري من إنتر ميلان، وسيمثل وجود المهاجم البرتغالي هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي عنصرا مؤثرا في سعي النادي لإحراز اللقب مجددا.

وفي الواقع طالب المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري، العائد إلى يوفنتوس لفترة ثانية، رونالدو بتقديم المزيد خلال الموسم الجديد.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي الشهر الماضي "رونالدو لاعب استثنائي وهو شخص ذكي. تحدثنا كما تحدثت إلى باقي اللاعبين وقلت له إن الموسم سيكون مهما، وسيتحمل المسؤولية بشكل مختلف وأكبر مما كان عليه الأمر قبل ثلاث سنوات".

وأضاف "لا يمكن فقط أن يكون هدافا فقط. أتوقع منه تحمل المسؤولية بأهمية الشخص الذي هو عليه عند الأخذ في الاعتبار وجود العديد من اللاعبين الشبان في الفريق. لا يمكنني سوى تخيل الصعوبات التي واجهها في العامين الأخيرين".

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