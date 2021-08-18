فورمولا واحد: الغاء جائزة اليابان الكبرى للعام الثاني تواليًا بسبب كورونا

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طوكيو: ألغيت جائزة اليابان الكبرى لسباقات الفورمولا واحد والتي كانت مقرّرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للعام الثاني تواليًا بسبب "تعقيدات" فيروس كورونا، بحسب ما ذكر المنظّمون.

قالت شركة "فورمولا 1" الأميركيّة المالكة للحقوق في بيان "اتُّخذ القرار من قبل الحكومة اليابانية بإلغاء سباق هذا الموسم، بسبب تعقيدات جائحة كورونا المستمرّة في البلاد".

وتواجه اليابان راهنًا ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19"، ما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا وسنغافورة هذا الموسم.

إلغاء السباق في اليابان

ولم تقرّر فورمولا 1 بعد هوية البلد الذي سيحلّ بدلًا من اليابان "تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل الروزنامة المعدّلة وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة".

تابعت "أثبتت فورمولا 1 هذه السنة، وفي 2020، قدرتها على التكيّف وايجاد الحلول لحالات عدم اليقين المستمرّة، وهي متحمّسة للإهتمام باستضافة أحداث الفورمولا واحد هذا العام وما بعده".

يذكر أنّ سباق الدرّاجات النارية "موتو جي بي" الذي كان مقرّرًا في تشرين الأول/ أكتوبر في اليابان، قد ألغي أيضًا في حزيران/ يونيو.

استضافت حلبة سوزوكا 31 سباقًا للفورمولا واحد منذ العام 1987، وتَقرَّرَ على منعطفاتها هوية بطل العالم في 11 مناسبة. وتحتفل الحلبة عام 2022 بالذكرى الستين لإنطلاق أول سباقاتها.

وأعلن المنظّمون في نيسان/ أبريل الماضي أنّ السباق سيستمر على الحلبة الواقعة في وسط البلاد حتى 2024.

وبعد 11 سباقًا على انطلاق الموسم، يتصدّر بطل العالم سبع مرّات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) ترتيب السائقين برصيد 195 نقطة، في ظلّ منافسة شرسة من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول (187) المتوّج في خمسة سباقات هذا الموسم.

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