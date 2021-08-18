كوبا ليبرتادوريس: بالميراس يدنو خطوة إضافية من حلم الثنائية

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ساو باولو: تأهّل بالميراس البرازيلي حامل اللّقب إلى الدور نصف النهائي من كأس ليبرتادوريس، البطولة الأهم لاندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مواطنه ساو باولو 3-صفر ليتفوّق في نتيجة المواجهتين بعد تعادلهما ذهاباً صفر-صفر، على ملعب مورومبي.

سجّل أهداف بالميراس الثلاثة كل من رافايل فيغا (11)، دودو (67) وباتريك دي باولو (78).

وبات الفريق الذي يشرف عليه البرتغالي أبيل فيريرا على بعد خطوتين من لقب المسابقة القارية حيث يطمح إلى إحراز ثنائية تاريخية بعد فوزه بلقب عام 2020 على حساب مواطنه سانتوس 1-0.

سيتواجه الفريق البرازيلي في دور الأربعة مع الفائز بين ريفر بلايت الأرجنتيني ومواطنه الآخر أتلتيكو مينيرو، حيث فاز الأخير في مواجهة الذهاب 1-صفر في بوينوس أيريس قبل أن يستضيف مباراة الإياب على أرضه في بيلو هوريزونتي الأربعاء.

ويلعب في ربع النهائي أيضًا أوليمبيا الباراغوياني مع فلامنغو البرازيلي (1-4 ذهابًا) وفلوميننسي البرازيلي مع برشلونة الإكوادوري (2-2).

ويحمل إنديبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (7) متفوّقاً على مواطنه بوكا جونيورز الذي يعيش موسماً مضطرباً (6) وبينيارول الأوروغوياني (5).