شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يعود لتدريبات بيراميدز بعد غياب 7 أشهر.. وتاكيس يوصى بقيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد حمودى نجم بيراميدز الحالى والأهلى والزمالك السابق لتدريبات ناديه بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها منذ 7 أشهر والتي كانت عبارة عن قطع فى وتر اكيليس وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه في شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت التزامه ببرنامج علاجي طوال الفترة الماضية.

وينال أحمد حمودى ثقة تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز والذي أوصى بقيده في قائمة الفريق بالموسم الجديد، ورفض العروض التي تلقاها مؤخراً للرجيل خاصة وأن عقده لازال ممتد مع بيراميدز، وأكد تاكيس لحمودى أنه ينوى الاعتماد عليه فور استعادته لكامل فورمته الفنية والبدنية نظراً للحاجة لخدماته.

في الوقت الذي توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الحالى من أجل تولى مهمة قيادة الفريق الكروى السماوى بداية من الموسم الجديد، ونجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال حول كل تفاصيل التعاقد، على أن يتم الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي عقب انتهاء مهمته مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.

ويحق لنادى بيراميدز توجيه الشكر لتاكيس جونياس عقب انتهاء الموسم الحالى دون سداد أى شرط جزائى، وفقًا للبند الذى تم وضعه فى العقد، وهو الأمر الذى سيسهل على الإدارة اتخاذ القرار فور انتهاء الموسم.