شكرا لقرائتكم خبر عن والدة اللاعب مصطفى محمد تهنئه بمولوده الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت والدة اللاعب مصطفى محمد ابنها مهاجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف فريق جالطة سراى التركى، بعد أن رزق بطفل أطلق عليه اسم "عدى".

ونشر مصطفى محمد عبر حسابة على إنستجرام، صورة من التهنئة، حيث قامت والدته بكتابة اسم الطفل على الرمال وجنبها رسما على شكل قلب، وعلق اللاعب على الصورة وكتب:" شكرا لكى أمى، أحبك".



والده مصطفى محمد

وسبق أن نشر مصطفى محمد صورة مكالمته مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا"، مضيفا: "لقد رزقنى الله تعالى ومن عطائه وكرمه بمولد وسميته عدى مصطفى محمد، اللهم انبته نباتًا حسنًا واجعله من حفظة القرآن الكريم واسألك يارب العالمين تحفظه بحفظك".

وكان مصطفى محمد قد غاب عن فوز فريقه جالطة سراى على نظيره فريق جيرسونسبور بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جيرسون أتاتورك"، فى ختام مواجهات الجولة الافتتاحية من الدورى التركى للموسم الجديد 2021-2022.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالطة سراى طوال المباراة، حيث أجرى المدرب 5 تبديلات ولم يستعن بالمهاجم المصرى خلال المباراة.

ويلعب مصطفى محمد في فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء النادي التركي لخدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.