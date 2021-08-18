لبيب يتحدث عن.. عدالة VAR.. خصم نقاط من الزمالك.. ومستقبل كارتيرون 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن تقنية الفيديو حققت العدالة في بطولة الدوري، مضيفًا أن عقد باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكروي الأبيض ممتد حتى الموسم المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال لبيب: "VAR حقق العدالة في بطولة الدوري، لابد أن نثق في حكامنا، الانتماء شيء وتنفيذ مهام عملي شيء آخر.. عن جدارة الزمالك أثبت أنه فريق قوي وقادر على الفوز".

وأضاف لبيب: "شرفت بالعمل مع اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك، منذ اليوم الأول درسنا المواضيع، كل شخص أدار الملف الذي كُلف به، ما كان ينقص الزمالك هو تنظيم العمل والسيولة المالية والاهتمام بالأجهزة الفنية واللاعبين".

وعن ملف الصفقات، قال رئيس نادي الزمالك: "عندما ننتهي من صفقة نعلن عنها في الوقت المناسب للنادي، دخلنا في مفاوضات كثيرة مع أكثر من لاعب، لكن فريقنا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بالإضافة أننا طلبنا عودة كل معارينا للموسم المقبل".

وتابع: "سنعقد جلسة مع كارتيرون عقب نهاية الموسم لعرض وجهات نظرنا جميعا، لن نتحدث في أي أمر قبل نهاية الدوري، حاليًا نلعب على بطولة".

وبسؤاله عما أثير حول مستقبل كارتيرون داخل النادي، قال لبيب: "عقد المدرب الفرنسي مستمر مع الفريق حتى الموسم المقبل، ولم نتحدث مطلقًا عن أمر رحيله (أول مرة أسمع هذا الموضوع)".

وعن مسألة خصم النقاط بسبب مستحقات الأجانب، أجاب: "الاتحاد الدولي له قوانينه، خصم النقاط هي آخر عقوبة يتم اللجوء إليها، الزمالك لديه -على الأقل- 11 أو 12 قضية بينه وبين لاعبين ومدربين سابقين، تم الانتهاء من 3 منهم فعليا (مساعدين باتشيكو وقضية لاعب آخر)، تم تحويل المستحقات المالية بالفعل".

وواصل: "قضية أشيمبونج يديرها نصر عزام محامي النادي، وهناك مفاوضات بيننا وبين محاميه ووصلنا لخطوات جيدة".

وأكمل: "يتم ترويج إشاعات في الوقت الحالي غرضها زعزعة استقرار في النادي، نثق في قراراتنا وأنفسنا ونحاول الوصول بالزمالك إلى بر الأمان، أعد الناس الحديث عن كافة الأمور داخل الزمالك وأواجه الجميع بكل الحقائق (معندناش حاجة نخاف منها).

وعن خوض الانتخابات، قال لبيب: "لابد أن نسلم النادي يويم 25 نوفمبر، ومن يحق لهم الترشح للانتخابات من اللجنة الحالية -بحسب القانون- هم حسين لبيب، محمد الأتربي، هاني برزي، عمرو أدهم، حسين السيد وحسام المندوه، أما طارق جبريل، حسين السمري وعاطف النمر لا يحق لهم الترشح.