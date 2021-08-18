منافس الأهلي المحتمل.. بالميراس يقصي ساو باولو ويتأهل لقبل نهائي ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

صعد فريق بالميراس إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تغلب على ساو باولو 3 / صفر صباح الأربعاء في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 وبذلك تأهل بالميراس إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1 .

وسجل الأهداف الثلاثة لبالميراس رافائيل فيجا وإيدواردو بيريرا رودريجيز وباتريك دي باولا كاريرو في الدقائق العاشرة و67 و78 .

وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد فيتور فريزارين بوينو من صفوف الفريق في الدقيقة 82.

واقترب بالميراس خطوة جديدة نحو التتويج باللقب القاري، ليصبح بين المرشحين للمشاركة عن أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية بنسخته المقبلة.

الجدير بالذكر أن الأهلي ضمن التأهل لكأس العالم للأندية بعدما توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا.