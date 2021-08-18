نادر شوقي: شرط لاحتراف أكرم.. غلق ملف الشحات مؤقتا.. ووليد مستمر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي سيكون بين صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد بنسبة كبيرة، مضيفًا أنه يبحث عن عروضا خارجية لوالتر بواليا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال شوقي: "الأهلي كان متحضر للغاية في مفاوضات إعارة أحمد ياسر ريان، كذلك نادي سيراميكا كليوباترا الذي كان يحق له استمرار اللاعب بين صفوفه حتى نهاية الموسم".

وأضاف شوقي: "اللاعب خرج على سبيل الإعارة بمبلغ مالي قميته 300 ألف دولار بنية البيع بقيمة 2 مليون دولار".

وعن موقف أكرم توفيق مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، أجاب: "قلت لأكرم مش هاتحترف إلا لما تكون رقم 1 في مركزك، بنسبة كبيرة سيستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل".

وبسؤاله عن عروض احترافية لحسين الشحات، قال: "كان هناك عروضًا للاعب، لكن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن الأمر، اللاعب طلب الانتظار حتى نهاية الدوري، وتم غلق الملف من قبل الأهلي، وقد يتم فتحه بعد نهاية الدوري".

وعن موقف وليد سليمان لاعب الأهلي، قال: "على حد علمي، وليد سيكمل مشواره في الأهلي الموسم المقبل".

وأتم شوقي حديثه: "والتر بواليا تلقى عرضا من السعودية بمبلغ جيد لكنه رفض، وسنحاول جلب عروضأ أخرى له، لا أعلم موقفه بشأن الخروج من الأهلي لكنني أسعى لجلب عروضا لأكثر من لاعب داخل وخارج الأهلي خلال الفترة الحالية".