"مش هنتجامل على حسابه".. بسام يعلق على هدف الأهلي الجدلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، إنه لم ير هدف الأهلي في مرماه، مؤكدًا أنه لن تتم مجاملتهم على حساب الفريق الأحمر.

وواصل الأهلي نزيف نقاطه في بطولة الدوري أمام طلائع الجيش، وتعادل سلبيًا ليوسع فارق الصدارة بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط (مع تبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري).

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قال بسام: "الحمد لله على النتيجة والأداء، حظ أوفر للنادي الأهلي، المباراة كانت دفعة كبيرة لنا، ولعبنا بشرف لآخر مباراة بالدوري".

وعن هدف الأهلي الجدلي، قال: "(ملحقتش أشوفها) لأني كنت راجع بظهري، لن تحسم بدون تقنية خط المرمى (لاين سيستم)، وأكيد لن نتجامل على حساب الأهلي، إذا تخطت المرمى لكان تم احتسابها هدفا".

وواصل: "لم يحدث أي تواصل بينا وبين لاعبي الأهلي أو الزمالك بأي شكل من الأشكال (والله العظيم ما حصل ومش قصتنا مين ياخد الدوري)، هدفنا كان محو صورة مبارتنا ضد سموحة والحمد لله تركنا انطباع جيد".

وعما إذا كان جهاز المنتخب الوطني تواصل معه من أجل المعسكر المقبل، أجاب: "لا لم يتواصل معي أحد من جهاز المنتخب لمعسكر مباراتي أنجولا والجابون".