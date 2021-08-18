تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

تتبقى 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي 2020-2021 من الدوري المصري، مع انحصار المنافسة على اللقب بين القطبين الأهلي والزمالك.



وابتعد الأهلي بدرجة كبيرة عن التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن وصل الفارق لـ4 نقاط مع الزمالك.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع طلائع الجيش، بينما فاز الزمالك 1-0 على وادي دجلة.

يخوض الأهلي مباراته المقبلة يوم الجمعة، مع ضيفه المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، علما بأنها تقام على استاد الإسكندرية,

كانت مباراة الفريقين في الدور الأول على نفس الملعب، انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 2-1.