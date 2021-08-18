إلغاء جائزة اليابان الكبرى في فورمولا 1 لعام 2021

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

تسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.



وكان من المُقرر أن يُقام سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو السباق الـ17 في جدول هذا العام.

وأعلن منظمون، الأربعاء، إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد.

وقالت فورمولا 1 في بيان رسمي: "بعد المناقشات الجارية مع السلطات في اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإلغاء السباق هذا الموسم، بسبب التعقيدات المستمرة للوباء في البلاد".

وكانت العاصمة اليابانية قد استضافت أولمبياد طوكيو 2021 خلال الفترة من 23 يوليو/تموز وحتى 8 أغسطس/آب الجاري.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية انتشار فيروس كورونا المستجد بين العديد من عناصر البعثات المشاركة، وتخطت الإصابات حاجز الـ300 فرد.

وتستعد اليابان في الفترة الحالية لاستضافة دورة الألعاب البارالمبية، والتي تنطلق يوم 24 أغسطس/آب الجاري.