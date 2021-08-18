الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي يعقد اجتماعه الأول بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأولمبي، اليوم، اجتماعاً، لمناقشة وترتيبات بدء انطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب على ملعب الشهيد أحمد مخبال بمدينة الغيضة، استعدادًا لمشاركة المنتخب في تصفيات القارة للاعبين تحت 23 سنة، المزمع اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في أكتوبر القادم.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية وضع البرامج الفنية والغذائية للمعسكر وتزمينها بما يتوافق مع طبيعة وأجواء المحافظة تمهيداً لانطلاق الحصص التدريبية.

وأشار رئيس بعثة المنتخب الوطني الأولمبي الأستاذ حسن جبران بأن جهودًا كبيرة تبذل من قبل الجهات المختصة لأجل تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه بعثة المنتخب.. مقدماً شكره الجزيل للسلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على حسن الاستقبال والترحيب والاهتمام الذي حضيت به البعثة، وشاكرا مكتب الشباب والرياضة بالمهرة وفرع الإتحاد العام لكرة القدم على جهودهم الكبيرة.. ومتمنيًا التوفيق والنجاح للمنتخب في الاستحقاق القادم.