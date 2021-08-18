تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حقق الزمالك فوزا ثمينا (الثلاثاء) على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة 31 من الدوري المصري ليقترب من حسم اللقب رسميا.



ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي حامل اللقب الذي تعثر بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، قبل 3 جولات من النهاية.

يحل الزمالك في المباراة المقبلة ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك القادمة على استاد السويس الجديد، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس/ آب الحالي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة على إحدى قنواتها.

يذكر أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تقام في التوقيت ذاته على استاد الإسكندرية، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورتس أيضا على االهواء مباشرة.