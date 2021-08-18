كأس الأمم الأفريقية 2021: تعرف على مواجهات المنتخبات العربية في البطولة

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Getty Images فازت الجزائر باللقب الثاني في تاريخها في النسخة السابقة من البطولة

أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حامل اللقب، الجزائر، مع البطل السابق ساحل العاج في مجموعة واحدة من بطولة 2021 المؤجلة التي تستضيفها الكاميرون.

وبموجب القرعة، التي جرت بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم بالقارة السمراء في مدينة ياوندي، يوم الثلاثاء، يواجه منتخب الجزائر كذلك سيراليون وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة.

وستشهد البطولة، التي تقام من 9 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط، وصول الأول والثاني في كل مجموعة، وكذلك أفضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث، إلى المرحلة الإقصائية.

وحضر القرعة عدد من الشخصيات المرموقة، بينهم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وأسطورة كرة القدم الكاميروني روجيه ميلا، بالإضافة إلى لاعبين بارزين، مثل ديديه دروغبا والحاج ضيوف وصمويل إيتو.

وتواجه مصر، الفائزة بالبطولة 7 مرات، نيجيريا، صاحبة الألقاب الثلاثة، في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك السودان وغينيا بيساو.

أما المغرب، الذي يتصدر ترتيب المنتخبات الأفريقية، فسيواجه جزر القمر، التي تشارك لأول مرة في النهائيات، بالإضافة إلى غانا والغابون في المجموعة الثالثة.

وتشهد منافسات المجموعة الثالثة مواجهة بين الغاني توماس بارتي والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الزميلين في نادي أرسنال الإنجليزي.

وتواجه تونس منتخب غامبيا، الذي يشارك لأول مرة في النهائيات، بالإضافة إلى مالي وموريتانيا في المجموعة السادسة.

وبالنسبة للسنغال، التي احتلت مركز وصيف البطولة السابقة بخسارتها أمام الجزائر في النهائي عام 2019، فتواجه زيمبابوي وغينيا ومالاوي في المجموعة الثانية.

أما الكاميرون، الدولة المضيفة التي تسعى للفوز باللقب السادس في تاريخها، فتواجه في المجموعة الأولى إثيوبيا والرأس الأخضر وبوركينا فاسو.

وستشهد ياوندي المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وسيتم استخدام ملعبين في ياوندي بالإضافة إلى ملاعب تم بناؤها أو تجديدها حديثا في بافوسام ودوالا وغاروا وليمبي.

وتأجلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 مرتين، وذلك بسبب مخاوف بشأن الطقس الرطب وتفشي وباء كوفيد-19. وحتى القرعة، التي كانت مقررة في يونيو/ حزيران، تم تأجيلها بسبب الوباء.

واختيرت الكاميرون لاستضافة بطولة 2019، لكنها تأخرت في الاستعدادات، واضطرت مصر لتولي المسؤولية وتجهيز ملاعبها في فترة قصيرة.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية: