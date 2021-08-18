شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: نتيجة الثانوية ليست مقياسا لنجاح أولادنا وكليات القمة مش ضمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامى، حارس مرمى نادي بيراميدز، رسالة إلى أولياء الأمور بمناسبة نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا أن نتيجة الثانوية ليست مقياس النجاح، وغرد إكرامى على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "رسالة لكل أب وأم، نتيجة الثانوية العامة ليست مقياسا لنجاح أولادنا، شجعوهم مهما كانت نتيجتهم طالما اجتهدو، بلاش نوصل لأولادنا رسالة إنت تساوى مجموع درجاتك".

وأضاف شريف إكرامى "بالمناسبة كليات القمة مش ضمان للنجاح والقيمة، ولا كليات القاع معناها إن مستقبلهم مظلم، علموهم إن الاجتهاد والإخلاص هو الأساس.. الخلاصة إن نتيجة تربيتنا لأولادنا من تأسيس وتشجيع واحتواء ورسايل نفسية أهم بكتير أوي من نتيجة الثانوية العامه".



شريف اكرامى على تويتر



شريف اكرامى

ويخضع شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبرنامج تأهيلى مكثف فى الوقت الحالى بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة طلائع الجيش فى مسابقة الدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويبذل إكرامى قصارى جهده من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى قبل نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يصبح الحارس جاهز للمشاركة مع فريقه فى أخر مواجهة بالدورى أمام غزل المحلة.

ويواصل شريف إكرامى الخضوع للبرنامج التأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق ومدرب التأهيل لاسيما أن هناك حرصاً على عدم التعجل بالدفع بالحارس لعدم تفاقم إصابته، لاسيما أن المهدى سليمان يتولى حاليًا مهمة حراسة المرمى ويقدم مستوى جيد.