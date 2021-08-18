شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى التقرير التالى..

1- يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً

2- يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

3- يدخل الفلاحين مباراة الليلة بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فىىىىىى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4- اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى مكون من :"أحمد حمدى وإيهاب فخرى وماهر كامل وأحمد ماجد، ومحمد عباس حكم فيديو و أحمد عبدالله مساعد حكم فيديو".

5- التقى الفريقان فى 11 مباراة قبل صدام اليوم فاز الإنتاج الحربى فى 5 لقاءات وفاز الغزل فى 3 لقاءات وانتهت 3 لقاءات أخرى بالتعادل.

6- انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز غزل المحلة بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ من ركلة جزاء بالجولة 14 للمسابقة على استاد الاهلى والسلام.