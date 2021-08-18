شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز بدر بانون لمواجهة المصرى البورسعيدى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاعبه المغربى بدر بانون مدافع الفريق للعودة للتشكيلة الأساسية فى مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية بالجولة 32 لمسابقة الدورى.

وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبى التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وكذلك مباراة الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الأهلى تعافى بانون من فيروس كورونا وسلبية مسحته قبل مواجهة الطلائع قبل أن يتم استبعاده من المشاركة فى المباراة لمنحه فرصة أفضل للتجهيز فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة.

فى سياق آخر قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبى أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل فى أكثر من فرصة، لكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن فنيات. حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا فى الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر".

وأكمل: "لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التى لعبها ياسر إبراهيم برأسه فى الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية لكن يوجد 3 حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو، مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا".