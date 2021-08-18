شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عبد القادر موهبة تنتظر التألق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع الفريق السكندرى، وذلك بعدما أظهر مهارته في قيادة الجبهة الهجومية لسموحة محققاً أرقاماً مميزة جعلته أول المرشحين للعودة إلى الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وشارك أحمد عبد القادر في 24 مباراة مع سموحة خلال الموسم الجارى، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 13 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال هذا الموسم.

وخاض عبد القادر تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا قبل أن ينضم للنادى الأهلى في بداية الموسم الجارى، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه للخبرات قبل عودته إلى الأهلى من جديد.

أحمد عبد القادر من موالي 23 مايو 1999، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 200 ألف يورو، ومن المقرر أن يعود عبد القادر إلى سموحة مع بداية الموسم المقبل بناءً على توصية بيتسو موسيمانى مدرب الفريق، الذى استقر على عودة عدد من المعارين بعد تألقهم مع فرقهم وعلى رأسهم أحمد عبد القادر.

وأكد أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من النادى الاهلى، أن زملاءه بالفريق يبذلون قصارى جهدهم للقفز إلى المركز الثالث وعدم الاكتفاء برابع الدورى، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين فى مباراتهم أمام المصرى والتى انتهت بفوز الفريق الأزرق.

وقال عبد القادر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: إنه مستاء من عدم الانضمام للمنتخب الأوليمبى لذلك يحاول إثبات إنه يستحق الانضمام للفراعنة قائلا: "زعلان إنى مش مع المنتخب وبحاول أثبت أنى كنت أستحق أكون معاهم فى الأولمبياد".