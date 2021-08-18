شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. البنك الأهلى "طمعان" فى مصر المقاصة بالجبل الأخضر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره البنك الأهلى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وطالب محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات ومواجهة الأزمات الداخلية التي يعيشها النادى وعلى رأسها رفض عدد من اللاعبين المشاركة في المباريات لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية المتأخرة.

في المقابل طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة للهروب من دوامة الهبوط للقسم الثانى عن طريق خطف النقاط الثلاث الليلة أو على أقصى تقدير الخروج بنتيجة التعادل.