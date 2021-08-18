رئيس الزمالك: نرد الجميل لنادينا.. ومباركة الدوري "بعد 3 مباريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه يرد الجميل لناديه، مضيفًا أن مباركة الدوري ليست الآن وستكون بعد الانتهاء من الثلاث الجولات المقبلة.

ووسع الزمالك الفارق بينه وبين الأهلي إلى 4 نقاط (مع تبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري)، ليعزز الأبيض صدارته لجدول الترتيب برصيد 73 نقطة ويتقرب من حسم لقب الدوري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال لبيب: "المنافسة قوية على بطولة الدوري هذا الموسم، جميع الأندية بذلت مجهود كبير".

وأضاف: "لاعبو الزمالك رجال، ولعبوا بروح وحماس كبيرين، نادي الزمالك كبير وعظيم وربنا كرمنا بأكثر من بطولة هذا الموسم في الألعاب الأخرى".

وأتم: "مباركة الدوري ستكون بعد الثلاث مباريات المقبلة، ونرد الجميل لنادينا الذي وقف في ظهرنا كثيرًا".