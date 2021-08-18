"الناس بتباركلي".. إسلام جمال يعلق على التعادل أمام الأهلي وصحة الهدف الجدلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إسلام جمال لاعب نادي طلائع الجيش، إنه لا يعلم ما إذا كان كرة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قد تخطت مرمى محمد بسام حارس مرمى الفريق العسكري أم لا، مضيفًا أنه تلقى بعض المكالمات الهاتفية من البعض لتهنئته على اقتراب بطولة الدوري من نادي الزمالك.

وواصل الأهلي نزيف نقاطه في بطولة الدوري أمام طلائع الجيش، وتعادل سلبيًا ليوسع فارق الصدارة بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط (مع تبقى 3 جولات فقط على نهاية الدوري).

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال جمال: "البعض تواصل معي ليبارك لي على اقتراب الدوري من الزمالك، ولأني قد أكون أحد الأسباب، لعبت بروح وحماس نادي طلائع الجيش وانتمائي للزمالك أمر آخر".

وبسؤاله عما إذا كانت كرة باسر إبراهيم تخطت مرمى الطلائع أم لا، أجاب: "والله لم أركز حينها إذا كانت قدمي داخل أم خارج المرمى، أعتقد لو كانت داخل المرمى لارتطمت بالعارضة حينما أخرجتها".

وأتم: "لعبت على التوقع، وتركيزي كان على إخراج الكرة فقط".