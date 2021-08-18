شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد هشام بلحة أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة هشام عادل " بلحة " لاعب الفريق في التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الإنتاج الحربى اليوم عقب الشفاء من فيروس كيورونا .

وشاراك هشام بلحة في التدريبات الجماعية للفريق وظهر بشكل قوى لذلك قرر خالد عيد المدير الفني الاعتماد عليه خلال مباراة الإنتاج لحسم نقاط المباراة و ضمان البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

وأستقر خالد عيد على قائمة الفريق التى تضم عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

ويدخل غزل المحلة مباراة الانتاج الحربى في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، بينما يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.