بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الألماني للمرة التاسعة

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

حافظ بايرن ميونخ على لقب كأس السوبر الألماني للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه على غريمه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، يوم الثلاثاء.



والتقى الفريقان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل أسود الفيستيفال، وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت المباراة إثارة بالغة منذ دقائقها الأولى، لكن الفريقين انتظرا حتى الدقيقة 41 لقص شريط الأهداف عبر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وبعدما عاد البايرن من الاستراحة متقدما بهدف دون رد، تمكن توماس مولر من تعزيز التقدم بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

واشتعلت المباراة من جديد بعدما نجح ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند في اختراق شباك الحارس مانويل نوير حارس البايرن بقذيفة من على حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 64.

وأطلق ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بهدف ثان له وثالث لفريقه في الدقيقة 74، ليفشل أسود الفيستيفال في العودة، مما منح الفريق البافاري فرصة الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الوقت الأصلي.

وبذلك، تمكن بايرن ميونخ من تعزيز رقمه القياسي في البطولة بالوصول إلى اللقب التاسع له على مدار تاريخ مشاركاته في السوبر الألماني.

وضرب المدرب الألماني جوليان ناجلسمان عصفورين بانتصار واحد، حيث حقق بايرن ميونخ تحت قيادته أول فوز منذ توليه المهمة هذا الصيف، بالإضافة لنيله أول لقب منذ بداية مسيرته التدريبية.

ولم يسبق لصاحب الـ34 عاما الفوز بأي لقب على مدار مسيرته كمدرب لهوفنهايم ولايبزيج الألمانيين، ليمنحه البايرن أول لقب في ثاني مبارياته مع الفريق.

كما قاد ناجلسمان فريقه الجديد لتسجيل رقم قياسي جديد في كلاسيكو ألمانيا بعدما حقق فوزه السادس على التوالي ضد دورتموند في كل البطولات، وهو سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الغريمين.

وبعد إسهامه بقوة في فوز العملاق البافاري على دورتموند، وصل ليفاندوفسكي بذلك إلى هدفه الـ24 في شباك فريقه السابق، خلال 24 مباراة خاضها ضده.

وحول المهاجم البولندي فريق دورتموند إلى ضحيته المفضلة طوال مسيرته، بعدما تساوى أسود الفيستيفال مع فولفسبورج باستقبال كل منهما 24 هدفا في 24 مباراة.

وحطم صاحب الـ32 عاما رقمه الشخصي بنجاحه في هز الشباك للمباراة الـ14 على التوالي بقميص البايرن، حيث تتبقى أمامه مباراتان فقط لمعادلة رقم جيرد مولر القياسي بالتسجيل في 16 مباراة متتالية للفريق، حيث وصل المهاجم الألماني الراحل لهذا الإنجاز بين عامي 1969 و1970 بكل المسابقات.