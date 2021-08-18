شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يخشى مفاجأت الإنتاج الحربى "المنتشى" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث الليلة للتخلص من شبح الهبوط نهائياً والهروب من هذه الدوامة قبل الثلاث الجولات الأخيرة للمسابقة ، في المقابل طالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالقتال حتى اللحظات الأخيرة من الدوري والتمسك بالامل للنجاة من الهبوط لاسيما بعد الفوز على المقاصة بالجولة الأخيرة ، ويستعيد فريق الانتاج الحربى جهود لاعبه غنام محمد فى مواجهة المحلة بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مواجهة مصر المقاصة بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الأربع الأخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 4 مباريات أمام غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.