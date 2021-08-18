شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي اليوم ،الأربعاء، الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملفب مباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس بإستاد السويس في الجولة 31 للدوري

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.

وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.

كما شهدت القائمة تواجد كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بما فيهم اللاعبين المرشحين عن الأهلي في الصيف الحالي مثل مروان محسن ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.