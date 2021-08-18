شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يشارك فى جزء من مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، سيشارك في جزء من مران الأهلي اليوم الأربعاء في بداية التحضير لمواجهة المصري في الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري، على أن يشارك بالتدريج في تدريبات فريقه بعدما التئم الشد في العضلة الخلفية بشكل كبير.

وقال المصدر إن محمد شريف قد يلحق بمباراة فريقه ضد المصري يوم السبت المقبل أو قد يتواجد في قائمة المباراة، على أن يحتفظ به الجهاز الفني على الدكة ويتم الدفع به وفقا لظروف المباراة ومدى حاجة الأهلي لجهود اللاعب في المباراة من عدمه.

وأوضح المصدر أن محمد شريف أجرى أشعة سونار على العضلة الخلفية وجاءت نتائجها مبشرة للغاية، لاسيما أن اللاعب يجري برنامجا علاجيا مكثفا ويؤدى تدريبات إضافية مع الجهاز الطبي بالأهلي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.