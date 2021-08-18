شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطالب لاعبى المقاولون بمواصلة الانتصارات بعد ضمان البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بمواصلة الانتصارات في المباريات الثلاثة المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل تحسين وضع الفريق بعد ضمان البقاء في الدورى عقب الفوز الأخير الذى حققه الفريق على أسوان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 31.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب نظيره، مصر المقاصة في المباراة المقبلة، على أن يلتقى في المباراة التالية بغزل المحلة، ويختتم ذئاب الجبل الموسم الجاري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندرى.

ويأمل المقاولون في الوصول إلى النقطة 44 لانهاء الموسم الجارى في مركز يليق بذئاب الجبل بعد بداية صعبة للفريق، حيث دخل المقاولون في دائرة الخطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويؤكد بقاؤه في الدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

ويترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.