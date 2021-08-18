هل يكون إيهاب جلال ثانى مدرب مصرى يقود بيراميدز بعد حسام حسن؟

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى بيراميدز، التعاقد مع إيهاب جلال مدرب نادى الإسماعيلى لخلافة اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالي في ظل عدم تحقيقه للنتائج المطلوبة، كما لم ينجح فى تحقيق الفوز سوى فى مباراة واحدة منذ تولى زمام القيادة خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا الذى تمت إقالته قبل نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

ويحق لنادى بيراميدز توجيه الشكر لتاكيس جونياس عقب انتهاء الموسم الحالى دون سداد أى شرط جزائى، وفقًا للبند الذى تم وضعه فى العقد، وهو الأمر الذى سيسهل على الإدارة اتخاذ القرار فور انتهاء الموسم.

ويضع مسئولو بيراميدز إيهاب جلال في المقام الأول، بعدما أعاد الإسماعيلى الحالى للصورة بقوة، ويأمل بيراميدز في التعاقد مع مدير فنى مصرى صاحب شخصية قوية وفكر فنى على أعلى مستوى لقيادة الفريق المدجج بالنجوم، لاسيما أن طموح إدارة بيراميدز يتمثل فى المنافسة على لقب الدورى وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، وتسعى الإدارة لتحقيق ذلك بتوفير كافة طلبات الفريق.

وسيكون إيهاب جلال ثانى مدرب مصري يقود بيراميدز بعد حسام حسن الذى قاد بيراميدز في 11 لقاء في بطولة الدوري حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 مباريات بينما لم يتعرض لأي خسارة، بالإضافة إلى عبد العزيز عبد الشافى الذى قاد الفريق بشكل مؤقت.

ويأتي تفكير بيراميدز في مدرب مصري بعدما تعاقد مع 7 مدربين أجانب لم تحقق النتائج المطلوبة، وهم كل من "البرازيلي ألبيرتو فالنتيم، والأرجنتيني ريكاردو لافولبي، والأرجنتينى رامون دياز، والفرنسى سبستيان ديسابر، والكرواتى أنتى تشاتشيتش، والأرجنتينى أروابارينا، وأخيرا اليونانى تاكيس جونياس.