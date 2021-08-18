كادينا سير | باريس سان جيرمان يؤكد استمرار مبابي مع الفريق وتأجيل حلم ريال مدريد

أكدت مصادر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية من غرفة ملابس باريس سان جيرمان، أن المدير الرياضي للنادي الباريسي “ليوناردو” أكد أن كيليان مبابي سيستمر هذا الموسم في باريس سان جيرمان ولن ينتقل الى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي2021.

وأكدت المصادر نفسها، أن اللاعب الفرنسي سيخبر بنفسه، المقربين منه أنه سيبقى هذا الموسم، بالإضافة إلى التأكيد على أن ليوناردو كان لديه ورقة إستمرار مبابي هذا الموسم، كجزء من مفاوضات النادي مع اللاعبين الجدد خلال الانتقالات هذا الصيف.

وعلى الرغم من حقيقة رغبة مبابي باللعب في المستقبل القريب في ريال مدريد، يبدو أن هذا الخيار سيتعين عليه الانتظار حتى الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وسيكمل مبابي الموسم مع النادي الباريسي جنبًا إلى جنب مع صفقات باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليو ميسي وسيرجيو راموس، أشرف حكيمي، فينالدوم و دوناروما، ما يجعل فرص النادي في تحقيق دوري أبطال أوروبا تزداد.