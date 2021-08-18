كرستيانو رونالدو يخرج عن صمته ويرد على التكهنات حول مستقبله مع يوفنتوس

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بتصريح قوي على إنستجرام حول مستقبله مع السيدة العجوز، بعد التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأصبح الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بيدقًا إعلاميًا في العديد من قصص الانتقالات المختلفة هذا الصيف، شأنه شأن الأخبار الكثيرة حول مصير هاري كين وكيليان مبابي وليونيل ميسي في صيف ساخن.

وبعد أن صرح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا ينوي التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، على الرغم من إعجابه واحترامه المتبادل، أدلى كرستيانو أيضاً بكلمته في منشور مطول على إنستجرام.

وقال مهاجم يوفنتوس “أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل، كان هذا شعاري الموجه منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك، في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي.”

وأكمل “أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، الطريقة العبثية التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها.

وأوضح كرستيانو رونالدو بخصوص العودة إلى ريال مدريد تحديداً “قصتي في ريال مدريد كتبت. تم تسجيلها. بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. إنها موجودة في المتحف في ملعب سانتياجو بيرنابيو وأيضًا في أذهان كل مشجع للنادي.”

وأضاف “علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة من المودة العميقة والاحترام لـلمدريديستا، وهي عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا، وسوف أعتز به دائمًا.”

وأردف قائلاً ” أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم، وسأضعهم في قلبي.”

وواصل كرستيانو رونالدو “بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم قلق أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية.”

وأكمل “كسرت صمتي الآن لأقول أنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر هو مجرد كلام.”