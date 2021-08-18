شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يكلف الشئون القانونية بتجهيز ملف إسلام سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة المصرى البورسعيدى الشون القانونية بالنادي بتجهيز ملف إسلام سرى لاعب الفريق السابق، والقناة الحالي، بعدما أكد وكيله شكوى المصرى رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وكان المصري قد تعاقد مع إسلام سرى على سبيل الاعارة من سموحة موسم 2017 -2018 لمدة ستة أشهر وتقاضى 50% من قيمة الصفقة ولم يحصل على الـ 50 % الأخرى.

وأكد أحمد وجدى وكيل أعمال إسلام سرى، أن لاعبه سيقدم شكوى باتحاد الكرة ضد المصرى البورسعيدى، يطالب فيها بإيقاف القيد للفريق بسبب المستحقات المتأخرة للاعب. وقال أحمد وجدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سوف نتوجه مع بداية الأسبوع المقبل لمقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد المصرى البورسعيدى نطالب فيها بإيقاف القيد للنادى المصرى بسبب عدم تسديد مستحقات إسلام سرى".

وأضاف أحمد وجدى، "إسلام سرى لديه مستحقات متأخرة لدى المصرى البورسعيدى منذ موسم 2018 واتحاد الكرة قام بالتحقيق فى الأمر أكثر من مرة ولكن لم تنته الأزمة، ونحن بصدد تقديم شكوى جديدة لحسم هذا الملف بعد فشل الحلول الودية لإنهاء الازمة ".