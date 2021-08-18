شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الـ"VAR" ينقذ المساعد الثانى من هدف وهمى فى لقاء الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن محمد الصباحى بذل جهدا كبيرا خلال إدارته لمواجهة الزمالك ودجلة التى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، وكان موجودا في الموعد في القرارات الحاسمة خلال المباراة، وحافظ على ثباته الانفعالى خاصه في شوط اللقاء الثانى، وتواصل مع كابينة الـ"VAR" بشكل جيد، كما أشهر البطاقة الصفراء في مناسبتين واحتسب هدفا في الدقيقة 48 بناء على إشارة المساعد الثانى، ثم عاد وألغى الهدف واستأنف اللعب بإسقاط الكرة طبقا للقانون بعد التدخل الرائع من الـ"VAR".

وأضاف عقل في الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن المساعدين تعانا مع الحكم في إدارة المباراة خاصة المساعد الأول، كما أشار الثنائى على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة، وإن كان يؤخذ على المساعد الثانى أنه أشار بعبور الكرة خط مرمى دجلة واحتسب هدفا رغم أنه لم تعبر خط المرمى، ولكن الـ"VAR" تدخل بشكل رائع وسريع ليؤكد من خلال التواصل مع الحكم عبر الكوميكيشن سيستم أن اللعبة ليست هدفا وهذا يعد أفضل تدخل لثنائى الـ"VAR" عاشور وحمزة، كما أنهم تدخلا في أكثر من مرة للتأكيد أنه لا يوجد لمسة يد طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون حتى أنه تواصل مع الحكم في إنذار سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.



