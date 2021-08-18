شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: حسين الشحات وبواليا مطلوبان فى السعودية.. وأكرم والحاوى مستمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر شوقى، وكيل اللاعبين، أن الكونغولى والتر بواليا وحسين الشحات لاعبى النادى الأهلى يمتلكان عروضا من الدورى السعودى، وأحمد ياسر أنهى كل إجراءات انتقاله لألتاى التركى وجاهز للمباريات المقبلة بالدورى التركى.

وقال نادر شوقى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى كان متمسك ببقاء أحمد ياسر ريان ولكن كلمنا المسئولين أن أحمد منذ موسم ونصف لم يتواجد مع الأهلى وهناك فرصة كبيرة بالدورى التركى".

وأضاف نادر شوقى: "أحمد ريان انتقل على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار وهناك بند في التعاقد يعطى ألتاى الحق في شراء ريان نهائيا مقابل 2 مليون دولار، وده رقم كبير للاعب لم يخرج من الأهلى".

وتابع وكيل اللاعبين: "حسين الشحات لديه عرض جاد من الدورى السعودى تم إغلاقه من قبل النادى الأهلى لانتهاء مسابقة الدورى ومن الممكن أن يفتح مرة أخرى لأنه برقم كويس".

وأضاف نادر شوقى: "والتر بواليا لديه أيضا عرض في الدورى السعودى برقم كويس، ولكنه رفض وسنحاول جلب له عرض آخر نهاية المسابقة".

وأوضح نادر شوقى: "وليد سليمان باقٍ الموسم المقبل مع النادى الأهلى وفقا للعقد الذى تم تجديده الموسم الماضى ولا توجد أي نية لرحيله أو اعتزاله، وأكرم توفيق بنسبة كبيرة مستمر مع الأهلى الموسم المقبل واتفقت مع أكرم أنه مش هيخرج إلا لما يكون رقم واحد في مركزه بالنادى الأهلى ومحدش عارف بكرة فيه إيه".