شكرا لقرائتكم خبر عن حارس طلائع الجيش: هدف الأهلى الملغى تجاوزت الكرة بنسبة 75% فقط من محيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش، أن لقطة الأهلي المثيرة في مباراة طلائع الجيش، تجاوزت الكرة خط المرمى بنسبة 75% فقط من محيطها، موضحا أنه لم ير الكرة في المباراة ولكنه شاهد اللقطات بعد انتهاء اللقاء، مؤكدا أن بعض اللقطات تظهر الكرة أنها تجاوزت وبعض اللقطات الأخرى تظهرها لم تتجاوز.

وقال بسام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي مدحت شلبي: "فى المباراة ملحقتش أشوفها والله لأني كنت راجع بضهري، ولما شفت اللقطة بعد المباراة تأكدت إن لازم نطبق تقنية خط المرمى".

وتابع حارس مرمى الطلاع: "فيه كورة اتحسبت علي زي دي بالظبط ومكانتش هدف والمرة دي متحسبتش.. احنا من بعد مباراة المحلة وطلائع الجيش مبقاش حد يحسب الكورة دي غير لما يبقى متأكد 100%".