شكرا لقرائتكم خبر عن حارس طلائع الجيش: هدف الأهلى الملغى تجاوزت الكرة بنسبة 75% فقط من محيطها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش، أن لقطة الأهلي المثيرة في مباراة طلائع الجيش، تجاوزت الكرة خط المرمى بنسبة 75% فقط من محيطها، موضحا أنه لم ير الكرة في المباراة ولكنه شاهد اللقطات بعد انتهاء اللقاء، مؤكدا أن بعض اللقطات تظهر الكرة أنها تجاوزت وبعض اللقطات الأخرى تظهرها لم تتجاوز.
وقال بسام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي مدحت شلبي: "فى المباراة ملحقتش أشوفها والله لأني كنت راجع بضهري، ولما شفت اللقطة بعد المباراة تأكدت إن لازم نطبق تقنية خط المرمى".
وتابع حارس مرمى الطلاع: "فيه كورة اتحسبت علي زي دي بالظبط ومكانتش هدف والمرة دي متحسبتش.. احنا من بعد مباراة المحلة وطلائع الجيش مبقاش حد يحسب الكورة دي غير لما يبقى متأكد 100%".
وابتعد فريق الأهلي خطوة أكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.