رغم اقتراب الزمالك من الحسم.. كيف ينتزع الأهلي لقب الدوري المصري هذا الموسم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تقلصت حظوظ الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تعادله السلبي مع فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة، خاصة مع فوز الزمالك على وادي دجلة وارتفاع الفارق إلى 4 نقاط لصالح الفارس الأبيض قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

ومع اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري هذا الموسم، إلا أن هناك العديد من السيناريوهات التي قد تمنح الأهلي لقب الدوري في حالة تفريط الزمالك في النقاط خلال المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، ثم الجونة بالجونة، قبل مواجهة أسوان في القاهرة في ختام مباريات البطولة، فيما يتبقى للزمالك سيراميكا كليوباترا بالسويس، ثم الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، مما يجعلها أسهل نسبيًا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فإن سيناريوهات فوز الأهلي بلقب الدوري كما يلي:

حصد الأهلي 9 نقاط

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الثلاثة يرفع النقاط إلى 78 نقطة، وسيحتاج الهدايا التي يقدمها الزمالك له من أجل التتويج باللقب، وذلك عبر فوز الزمالك في مباراة وحيدة وعدم فوزه في مباراتين أخريتين، وذلك سواء بالتعادل فيهما ليتساوى الفريقان في النهاية في النقاط ومنح اللقب للأهلي، أو تعادل مباراة وخسارة أخرى مما يعني أن الأهلي يتفوق بنقطة على الزمالك.

حصد الأهلي 7 نقاط

في حالة سقوط الأهلي في مباراة بالتعادل، وفوزه في مباراتين سيرتفع رصيده للنقطة 76، فإنه مع هذا السيناريو يستلزم أن يحصد الزمالك 3 نقاط فقط، وذلك بالفوز في لقاء والتعادل في آخر وخسارة مباراة.

حصد الأهلي 6 نقاط

في حالة خسارة الأهلي لقاء والفوز في مباراتين يرفع رصيده للنقطة 75 نقطة، ففي هذا السيناريو سيكون عبر خسارة الزمالك مباراة وتعادله في مباراتين ليكون رصيده 75 نقطة ويمنح اللقب للأهلي بفضل المواجهات المباشرة.

حصد الأهلي 5 نقاط

مع حصد الأهلي 5 نقاط بالفوز في مباراة وتعادله مباراتين سيكون رصيده حينها 74 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك الآن، والذي سيكون الأهلي بطلًا للدوري في حالة خسارة الزمالك في لقائين وتعادله في اللقاء الأخير ليتساوى الفريقان في عدد النقاط.

حصد الأهلي 4 نقاط

يبدو هذا السيناريو مستحيلًا، ففي حالة حصد الأهلي 4 نقاط بالخسارة في لقاء والفوز في مباراة والتعادل في مثلها، سيكون السيناريو المحتوم خسارة الأبيض اللقاءات الثلاثة من أجل منح الأهلي اللقب.