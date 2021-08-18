شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لتليفزيون الخليج 365: الدرع على أبواب ميت عقبة.. وزيزو وبن شرقى "أوراق تحقق الفارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض اقترب بشدة من حسم درع الدورى بعد الفوز المهم على وادى دجلة والذى ظهرت فيه روح لاعبى الزمالك وإصرارهم على الفوز.

ونجح الزمالك في الفوز على وادى دجلة بنتيجة 1/0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 73 نقطة في صدارة الدورى، وأحرز هدف الزمالك مروان حمدى.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن لاعبى الزمالك أثبتوا أنهم رجال يتحملون المسئولية والأفضل في الدورى، ووجود لاعبين مميزين في كل الخطوط رغم الحاجة لتدعيمات في بعض المراكز.

وأثنى وليد صلاح عبد اللطيف على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، مؤكدا أنه خاطر بـ4 تغييرات مرة واحدة تتمثل في الدفع بحازم إمام ومحمد أبو جبل ومروان حمدى وشيكابالا في التشكيل، لكن الفريق استمر بنفس القوة والروح، وكان زيزو وبن شرقى كالعادى ثنائى خطير يحقق الفارق للفريق.