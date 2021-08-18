شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي طلائع الجيش يعلقان على كرة الأهلي المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش، عن لقطة الأهلي المثيرة في مباراة طلائع الجيش وإخراج الكرة من على خط المرمى.

وقال بسام في تصريحات تليفزيونية: "ملحقتش أشوفها والله لإني كنت راجع بضهري، ولما شوفت اللقطة بعد المباراة تأكدت إن لازم نطبق تقنية خط المرمى".

وأضاف: "في كورة اتحسبت عليا زي دي بالظبط ومكانتش هدف والمرة دي متحسبتش، احنا من بعد مباراة المحلة وطلائع الجيش مبقاش حد يحسب الكورة دي غير لما يبقى متأكد 100%، ولو الكورة 100% جول كانت هتتحسب أكيد".

كما تحدث إسلام جمال مدافع طلائع الجيش عن اللقطة المثيرة للجدل في الشوط الأول من مباراة الأهلي، مؤكدا: "احنا راضيين بالتعادل من الأهلي وعملنا مباراة كويسة".

وتابع: "بصراحة أنا مشوفتش الكورة لحد دلوقتي ومعرفش هي هدف ولا لأ، وأنا على طول بعمل الحركة دي مع محمد بسام، بغطي من وراه لو هيطلع ولعبت على التوقع ده".

وواصل: "الحمد لله شيلت الكورة بنجاح، والله فعلًا لحد دلوقتي مشوفتش الكورة ومعرفش هي دخلت ولا لأ، لو الكورة كانت دخلت كانت جت في العارضة".