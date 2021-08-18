شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لتليفزيون الخليج 365: الأهلى فرط فى الفوز.. وميكسونى وبيرسى تاو صفقات من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن لاعبى الأهلى فرطوا في فوز ضرورى على الطلائع خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى، وجعل درع الدورى أصبح بنسبة كبيرة في ميت عقبة، بعد فوز الزمالك على وادى دجلة بهدف مروان حمدى.

وقال "فوزي"، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن المباريات المتبقية في الدورى للزمالك أسهل من الأهلى، لذا لقب الدورى يقترب من الزمالك بنسبة كبيرة، خاصة مع حالة الحافزية والروح العالية للاعبى الزمالك في ظل إجهاد لاعبو الأهلي.

وكشف فوزي أن الأهلى حسم صفقتين قويتين هما ميكسونى وبرسى تاو اللذين سيكون لهما مستقبل رائع في القلعة الحمراء ويمثلان قوة ضاربة مطلوبة للفريق الأهلاوى الذى يحتاج مهاجم سوبر، لأن والتر والتر بوليا بات لا يصلح للبقاء في قلعة الجزيرة.

وتعادل الأهلى مع الطلائع بدون أهداف في المباراة التى جمعتهما باستاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع 31 ببطولة الدوري الممتاز.