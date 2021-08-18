شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يدعم أبو جبل وانفعال أوباما أثناء مباراة الزمالك ودجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر التوتر على لاعبى فريق الزمالك أثناء لقاء الفريق الأبيض أمام وادى دجلة التى انتهت منذ قليل ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز، وعلى رأس تلك اللاعبين يوسف أوباما، الذى انفعل بشدة على زملائه خوفا من التعادل. بينما جاء الحارس محمود "جنش" داعما لزميله محمد أبو جبل خلال أحداث اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 38 هدفا.