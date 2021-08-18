شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 / 8 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 18 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع غزل المحلة والإنتاج الحربى على ستاد غزل المحلة ومباراة مصر المقاصة مع البنك الاهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في ختام منافسات الجولة 31 للمسابقة.

موعد مباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى

تقام مباراة غزل المحلة والإنتاج الحربى في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

موعد مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلى

تقام مباراة مصر المقاصة والبنك الاهلى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.