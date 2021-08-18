شكرا لقرائتكم خبر عن رقص واحتفالات هستيرية للاعبى الزمالك بعد اقتراب التتويج بدرع الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك بطريقة هستيرية بعد الفوز الغالى على وادى دجلة، واقتراب درع الدورى من ميت عقبة بعد غياب نحو 6 مواسم، خاصة بعد تعثر منافسه الأول الأهلى وتعادله مع الجيش سلبيا، وارتفاع الفارق إلى 4 نقاط قبل 3 جولات من انتهاء المسابقة.

ونشر محمد أبو جبل، حارس مرمى القلعة البيضاء، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، فيديو لاحتفالات ورقص لاعبى الفريق داخل غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة، مرددين الهتافات التشجيعية للفريق منها "أوووه.. زملكاوى".





وبات نادى الزمالك على بُعد خطوات قليلة من الفوز ببطولة الدورى الممتاز للمرة الـ13 فى تاريخه، بعدما حقق فوزاً صعباً على وادى دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى.





فى الوقت نفسه، تعادل الأهلى سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 73 نقطة ويوّسع الفارق مع الأهلى إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.