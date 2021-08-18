شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: أنتقل إلى ناد لا يتعارض مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال، مهاجم فريق الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، أنه أبرم اتفاقا مع مسئولي الأهلى للانتقال إلى أحد الأندية التي لا تتعارض مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا: "إنني أرغب أن أكون دائما على ذمة الأهلي" .

وأضاف عمرو جمال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا علاقة لنا بمنافسة الأهلي والزمالك على بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، والمدير الفني لفريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني أخبرنا أن نلعب المباراة من أجل إظهار إمكانياتنا الكبيرة للجميع".

وابتعد فريق الأهلي خطوة أكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.