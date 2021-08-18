شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمد الجندى: تكريم الرئيس أغلى من الميدالية.. واللاعب سيتبرع بجزء من مكافأته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن محمد مدرب أحمد الجندى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، كنا بنحلم بميدالية ذهبية لكن الحمد لله ربنا كرمنا بالفضة، وتكريم الرئيس أقوى من الميدالية وكنا بنقول إن النشيد الوطنى والعلم المصرى هيترفع على أيدينا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: تكريم الرئيس لا يقدر بثمن وحسينا إننا حصلنا على التكريم والتقدير حسيت بإنى بأتوج النهاردة وخصوصا إنه من الرئيس وهو تكليل لمجهود السنين، وكما عودنا الرئيس الذى يقدم رسائل أعمق على الدزوام وكلما كانت الدول متطورة في الرياضة تكون متطورة في عدة مجالات وهى رسالة مهمة لنا ولعموم الشعب أنا واحد من الناس تحت أمر البلد في مجالى وأحمد الجندى هيخصص جزء كبير من مكافأته لإنشاء مركز خاص لعلوم الرياضة والأداء البشرى وهينافس المراكز في دول كثير وربنا يكلل مجهود كل الأبطال.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الختماية هذه النماذج، وهم، زينب رمضان مهندسة اختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان، وهيثم السيد مدرس وصاحب فكرة عربية الحواديت، ومريم عادل عزب، فارسة مصرية حاصلة على الميدالية الذهبية فى الالعاب العالمية لأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، وشريف العبد مهندس وثانىمصرى يتسلق قمة إفرست، ومحمد كيلانى بطل ماراثون لذوى القدرات الخاصة.

كما كرم الرئيس السيسى، منال مصطفى، صحاب مشروع عربة طعام، وأوليفيا جرجس طالبة بحث علمى، وفرح الديبانى، أول مصرية تغنى بأوبرا باريس، ودهب غريب، تعمل على عربة كبدة صغيرة، وتحلم أن تصبح مذيعة تلفزيون.

وقرر رئيس الجمهورية، تكريم أصحاب المواهب الغنائية، هديل ماجد مصطفى عبد العال الشهيرة بـ"أم كلثوم"، وصاحب الصوت الرائع مريم كمال.

كما كرم الرئيس منتخب شباب اليد، والحاصل على برونزية كأس العالم بإسبانيا.