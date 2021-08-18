شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لم نحسم الدورى بعد.. ولاعبو الزمالك "رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن فريقه لم يحسم بعد بطولة الدوري رغم تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، قائلا: "مبروك النقاط الثلاث في مباراة اليوم فقط، وبطولة الدوري لم تحسم بعد، وتركيزنا منصب على باقي المباريات" .

وأوضح حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "لاعبو الزمالك رجال ومقاتلين ولم يقصروا في كل المباريات الماضية وننتظر منهم المزيد في المواجهات المقبلة".

وأشار حسين لبيب إلى أنهم بذلوا قصارى جهدهم طوال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار النادي، قائلا: "إن اللجنة سعت منذ اليوم الأول على تذليل كل العقبات أمام الفريق خاصة الناحية المالية، واللجنة المؤقتة على قلب رجل واحد وهناك تعاون كبير بيننا من أجل مصلحة النادي وتوزيع المهام بشكل مميز".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

أحرز هدف المباراة مروان حمدى فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.