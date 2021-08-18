شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: كرة الأهلي لم تعبر خط مرمى طلائع الجيش وقرار الحكم صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن الحكم إبراهيم نور الدين وطاقم التحكيم قدموا مباراة كبيرة جدا بين الاهلى وطلائع الجيش والتي أقيمت بينهما على استاد السويس، وانتهت بالتعادل السلبى في إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدورى.

وقال سمير عثمان خلال تواجده في الاستوديو التحليلى مع الإعلامى سيف زاهر في قناة "أون تايم سبورتس": "إن كرة ياسر إبراهيم لاعب الأهلى لم تعبر خط مرمى طلائع الجيش بشكل كامل، وقرار تقنية الفار والحكم صحيح 100%، ونحتاج لتصوير أفضل من ذلك لتوضيح الكرة".

وابتعد فريق الأهلي خطوة أكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.